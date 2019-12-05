شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد مغادرته المملكة للعلاج .. مصادر تكشف عن تشخيص الحالة الصحية لتركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بدأ المستشار تركي آل الشيخ، رحلة علاج سريعة بعد انتهائه من الإشراف على موسم “الرياض”، وفعاليات هيئة الترفيه.
وكشفت مصادر ، بحسب صحيفة المصري اليوم ، أن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية.
جديد الخليج 365:
وأكدت المصادر أن تركي آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.
وطمأنت المصادر المقربة من آل الشيخ على صحته، وذكرت أنه سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة.
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