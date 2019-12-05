شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وكالة رويترز تفجر مفاجاة صادمة وتكشف عن خسائر "أرامكو" السعودية جراء هجوم 14 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن حجم خسائر السعودية بسبب الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" النفطية في 14 سبتمبر بلغ أكثر من نصف مليار دولار أمريكي.

وقال المصدر، حسب الوكالة، إن التقديرات المبدئية لخسائر "أرامكو" جراء الهجوم تبلغ ملياري ريال، ما يساوي 533 مليون دولار.

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وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مصدرين لها أن "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، تسعى لتغطية تأمينية من مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية بعد هجوم سبتمبر.

وتعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المسيطرة على المناطق الحدودية مع السعودية شمال اليمن، حيث قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي في حينه، خالد الفالح، أن الهجوم أسفر عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد و5% في العالم، لتعلن الرياض في أكتوبر أنها استردت إنتاجها بالكامل.

واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال 3 آلاف جندي أمريكي إضافي وقوة استطلاع جوي وبطاريتين من منظومات "باتريوت"، وسربين من الطائرات المقاتلة الدفاعية، ودفعات من صواريخ "ثاد" و"باتريوت"، لتعزيز قدرات الدفاع للمملكة.

المصدر: رويترز + وكالات