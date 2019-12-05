شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة زعيم دولة خليجية بصورة مفاجئة ،، وحالة حزن كبير تعم المنطقة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر موقعٌ إلكتروني يبث من خارج سلطنة عمان، خبراً كاذباً، عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، ووفاته.

ونقل موقع “أثير” المحليّ، عن مصدر خاص نفيه ما تم تداوله عن تدهور صحة السلطان .

جديد الخليج 365:

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وأكد المصدر بأن السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة.

وكان مغردون قد تداولوا يوم أمس الأول صور لموكب السلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداول صور للسلطان وهو داخل الموكب.