المجلس الإنتقالي يؤكد إستعداد قواته ردع أي عدوان ويجدد إلتزامه بإتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي استعداد قوات المقاومة والجيش الجنوبي لردع أي عدوان على الجنوب، مجددا التزامه بمضمون اتفاق الرياض .

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وقال المُتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم في بلاغ صحفي "إن المجلس الانتقالي الجنوبي يُجدد التزامه الكُلي بمضمون اتفاق الرياض ويدعو الطرف الآخر للتعامل بالمثل".

وأضاف "كما يعبّر عن رفضه لكل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب، وفي هذا الاتجاه يؤكد المجلس تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فوراً".

وقال "إن المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وقال "في هذا الصدد يحذر المجلس الانتقالي من محاولات جماعة الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة لجماعة الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها لجبهات القتال ضد حلفاء ايران". وأضاف "نؤكد أن المجلس الانتقالي وقوات المقاومة والجيش الجنوبي، جادون للسلم احتراماً لالتزاماتهم ولجهود الأشقاء، وكذلك هم جاهزون بالقوة لردع كل متطاول ومستهتر مع التأكيد على أهمية المضي قدماً إلى جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت مصادره".