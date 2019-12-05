رصد تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات تتجه إلى الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
أفادت مصادر ميدانية برصد تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في طريقها إلى جبهة شمال الضالع التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة الجنوبية والعناصر الإنقلابية .
وقالت المصادر، أن الميليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية من معسكر الحمزة بمحافظة إب، لتعويض الخسائر البشرية التي تتكبدها بشكل يومي بفعل الضربات القوية للقوات الجنوبية .
وذكرت المصادر، أن التعزيزات تشمل عتاد عسكري ثقيل وصلت إمس إلى معسكر الحمزة وتم الدفع بها اليوم إلى جبهات التماس ومناطق المواجهات في شمالي الضالع وعلى تماس قريب مع إب.
وتأتي هذه الأنباء، عقب إشتباكات عنيفة شهدتها جبهة الفاخر بعد أن فشلت المليشيات في تحقيق أي تقدم لإستعادة المناطق التي تم تحريرها .
وتركزت الاشتباكات جهة لكمة عثمان، مرخزة، وحبيل العبدي، باستخدام كثيف لكافة الأسلحة.
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