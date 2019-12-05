أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الخميس .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

البحسني يطلع على ترتيبات إنشاء أكبر مركز تجاري بحضرموت.. صور https://www.elyamnelaraby.com/439927/ تعز.. مليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ معسكرا للجيش في بني خولان https://www.elyamnelaraby.com/439932/ مساعدات غذائية إماراتية لـ 3600 أسرة في الحديدة خلال شهر https://www.elyamnelaraby.com/439933/ مليشيات الحوثي تترك عشرات الجثث لقتلاها في حيس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/439934/ المليشيا تختطف مواطنين في حادثتين منفصلتين في إب https://www.elyamnelaraby.com/439941 معلومات جديدة عن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/439962 Advertisements مجلس الوزراء يناقش إنجازاته في خطوات تنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/439966/ أبين .. نجاة قائد بارز في الحزام الأمني من محاولة إغتيال https://www.elyamnelaraby.com/439967/ مستجدات الأوضاع في أحور .. قوات الإصلاح تهاجم والقوات الجنوبية تتصدى لهم https://www.elyamnelaraby.com/439968 قافلة مساعدات غذائية وعيادات طبية متنقلة لإغاثة النازحين بالحديدة وتعز https://www.elyamnelaraby.com/439970/ رئيس الوزراء : المرحلة الحالية هي لترتيب الوضع وأعطاء الناس أملاً ببداية جديدة https://www.elyamnelaraby.com/439972/ الحزام الأمني يستعيد أحور من ميليشيا الإصلاح ويدفع بتعزيزات جديدة https://www.elyamnelaraby.com/439979/ عدن .. الأمن يضبط 37 من العناصر الخارجة عن القانون https://www.elyamnelaraby.com/439982/ إعتصام مفتوح في المعافر تنديداً بجريمة إغتيال العميد الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/439984

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