شاهد .. ابناء عدن يستذكرون الشهيد جعفر محمد سعد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
إستذكر أبناء العاصمة عدن، اليوم الخميس، ذكرى رحيل محافظ عدن الأسبق، الشهيد، جعفر محمد سعد، بزيارة النصب التذكري لموقع إغتياله قبل أربع سنوات .
ووضع محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، اليوم، اكليل الزهور على النصب التذكاري لشهيد معركة تحرير عدن الشهيد البطل جعفر محمد سعد الذي يصادف اليوم الذكرى الرابعه لاستشهاده .
وتمت بعد ذلك قراءت الفاتحه على روح الشهيد الذي قاد معركه تحرير عدن ضد المليشيات الحوثية الإيرانية .
وأوضح محافظ عدن، أن هذه الفعالية تجسد حب أبناء عدن الشهيد الذي قدم الكثير لنصره الوطن وابناءه، وقال "أن الوطن فقد أحد رجاله الاخبار واحد أبطاله الذين قدموا روحهم لهذا الوطن المعطاء" .
وتعهد المحافظ سالمين بالسير على درب الشهيد حتى يتم لعدن كل ما تصبوا إليه من رفعه وتطور وازدهار .
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