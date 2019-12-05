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أمنية شبوة تكشف نتائج تحرياتها الأولى في جريمة إغتيال مدير أمن الروضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

أمنية شبوة تكشف نتائج تحرياتها الأولى في جريمة إغتيال مدير أمن الروضة

الخليج 365

كشفت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، عن نتائج تحرياتها الأولى في جريمة إغتيال مدير امن مديرية الروضة النقيب مجاهد سالم باعوضة مع اثنين من مرافقيه ظهر اليوم في طريق الروضة .

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وناقشت اللجنة في إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة محمد صالح بن عديو ملابسات هذا الحادث الإجرامي.. مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عملها في جمع الاستدلالات والتحريات للكشف عن الجناة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد ذكرت اللجنة أن التحريات الأولية حددت خط حركة السيارات المستخدمة فيها والطريق الجبلي الذي سلكته بعد ارتكابها لجريمتها الغادرة.. مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستظل تلاحق مرتكبي هذه الجريمة حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لإنزال اشد العقوبات بهم .

وجددت اللجنة التأكيد على وقوفها في وجه مثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة واستعدادها لاجتثاث ما تبقى من جذورها أينما وجدت .  

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