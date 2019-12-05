المهرة.. مناقشة سير الأداء الأمني في منفذ وجمرك شحن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

المهرة - الخليج 365

ناقش اجتماع صباح اليوم في مبنى جمرك شحن برئاسة وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت ومعة الشيخ محمد بن محمد زعبنوت مدير عام مديرية شحن والشيخ احمد سهيل زعبنوت شيخ عام قبيلة زعبنوت وعدد من إداريي المنفذ.



وتطرق الاجتماع الى اهمية الامن والاستقرار في منفذ شحن كونة يعتبر شريان حياة للجمهرية اليمنية كافة ويعتبر المنفذ الوحيد للبلاد التي تمر عبرة عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.

واستنكر الاجتماع الاعمال الغير مقبولة التي قامت بها بعض العناصر المسلحة والتي تهدف الى اعاقة المصلحة العامة لسكان محافظة المهرة.

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مؤكدين تظافر الأجهزة الامنية في المنفذ ومشائخ واعيان قبيلة زعبنوت دعما لتنفيذ المشروع الحيوي الهام داخل منفذ شحن الدولي.

من جانبه، اكد الشيخ مسلم زعبنوت وكيل المحافظة لشؤون الصحراء ان المشائخ وكل الشخصيات الاجتماعية بمحافظة المهرة ترفض رفضا قاطعا كل الدعوات الرامية للتخريب والفوضى والأضرار بالمصلحة العامة موكدا ان ضرورة تظافر الجهود لتطوير محافظة المهرة ومديرية شحن بكل المشاريع التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في الاداء الخدمي

هذا واوضح شيخ عام قبيلة زعبنوت الشيخ احمد سهيل زعبنوت ان القبيلة سوف تقدم الدعم المطلوب للامن والاستقرار واستتابة السكينة العامة في منفذ وجمرك شحن الدولي ولن تقبل بأي إجراءات خارجة عن النظام والقانون

مؤكدا ان المصلحة العامة فوق اي شعارات لا تخدم محافظة المهرة ومديرية شحن وسكانها على وجة الخصوص.

حضر الاجتماع قائد حرس حدود محافظة المهرة العميد الركن كامل زعبنوت ومدير مكتب الاستثمار بالمديرية الاستاذ عوض عبدالله زعبنوت ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق الشيخ سالم العيسى.