- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة.. مناقشة سير الأداء الأمني في منفذ وجمرك شحن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
المهرة - الخليج 365
ناقش اجتماع صباح اليوم في مبنى جمرك شحن برئاسة وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت ومعة الشيخ محمد بن محمد زعبنوت مدير عام مديرية شحن والشيخ احمد سهيل زعبنوت شيخ عام قبيلة زعبنوت وعدد من إداريي المنفذ.
وتطرق الاجتماع الى اهمية الامن والاستقرار في منفذ شحن كونة يعتبر شريان حياة للجمهرية اليمنية كافة ويعتبر المنفذ الوحيد للبلاد التي تمر عبرة عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.
واستنكر الاجتماع الاعمال الغير مقبولة التي قامت بها بعض العناصر المسلحة والتي تهدف الى اعاقة المصلحة العامة لسكان محافظة المهرة.
مؤكدين تظافر الأجهزة الامنية في المنفذ ومشائخ واعيان قبيلة زعبنوت دعما لتنفيذ المشروع الحيوي الهام داخل منفذ شحن الدولي.
من جانبه، اكد الشيخ مسلم زعبنوت وكيل المحافظة لشؤون الصحراء ان المشائخ وكل الشخصيات الاجتماعية بمحافظة المهرة ترفض رفضا قاطعا كل الدعوات الرامية للتخريب والفوضى والأضرار بالمصلحة العامة موكدا ان ضرورة تظافر الجهود لتطوير محافظة المهرة ومديرية شحن بكل المشاريع التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في الاداء الخدمي
هذا واوضح شيخ عام قبيلة زعبنوت الشيخ احمد سهيل زعبنوت ان القبيلة سوف تقدم الدعم المطلوب للامن والاستقرار واستتابة السكينة العامة في منفذ وجمرك شحن الدولي ولن تقبل بأي إجراءات خارجة عن النظام والقانون
مؤكدا ان المصلحة العامة فوق اي شعارات لا تخدم محافظة المهرة ومديرية شحن وسكانها على وجة الخصوص.
حضر الاجتماع قائد حرس حدود محافظة المهرة العميد الركن كامل زعبنوت ومدير مكتب الاستثمار بالمديرية الاستاذ عوض عبدالله زعبنوت ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق الشيخ سالم العيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر المهرة.. مناقشة سير الأداء الأمني في منفذ وجمرك شحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.