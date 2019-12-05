شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو الرقص بـ”الشورت”.. “شاهد” حرب “فضائح وصور” تشتعل بين هند القحطاني وبدور البراهيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت حرب الفضائح والتعنيف المتبادل بين السعودية هند القحطاني، والفاشينستا بدور البراهيم عقب انتقاد الأخيرة للقحطاني على خلفية الفيديو المثير الذي ظهرت فيه ترقص بخلاعة وملابس مثيرة وأثارت جدلا واسعا.

وهددت إحداهما الأخرى بنشر فضائحها وما تفعله خلف الستار، حسب قولها، كما نشرت صورة لها بدون مكياج تظهرها بشكل مختلف.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وظهرت الحرب بين الطرفين، عقب فيديو نشرته السعودية التي تقيم في أمريكا هند القحطاني، وهي تؤدي رقصة بشكل مثير وبملابس غير لائقة، وهو ما دعا الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور البراهيم للهجوم على الأولى.

ونشرت هند القحطاني صورة لـ«البراهيم» بدون مكياج وهددتها بفضحها عبر عدة منشورات عبر حسابها الشخصي، وقالت إنها ليست سعودية ولكن أصولها تعود إلى سوريا، وقالت إن اسمها :« بدور إبراهيم العنزي الرقاوية».

وتابعت:« هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس ، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟ ».

واستطردت : «المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط ” ، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير ، الكتاب باين من عنوانه يا baby .

وأضافت القحطاني : « إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم .. إيش اللي خلاكي تزبدين وترعدين».

وأكملت :« تدرين ليش يالمتناقضة ؟ لأني ما أشوف أي شيء سويته خطأ ، تنزل دمعتي فقط إذا مرض أحد أطفالي أو طفل يعذب أو إنسان يتعرض للظلم».

وهددت القحطاني ، بدور البراهيم قائلة : «والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة ، وإيش تسوين من خلف الستار».

وقالت هند : «أحب أقول إن أولادي فخورين بأمهم ، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على إنها إنسانة حرة مستقلة».

واختتمت : «تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك .. هزلت ، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي ، الشخص السيء هو اللي إذا جلس مع ابناؤه ليس له حديث إلا احتقار المرأة».

وكانت الفاشينيستا السعودية المعروفة “بدور البراهيم” وجهت قبل أيام نصيحة للسعودية هند القحطاني التي أثارت ضجة واسعة بمقاطع رقص مثيرة، في مقطع فيديو انتقدت خلاله، تصرفاتها.

وقالت بدور خلال المقطع موجهة حديثها للقطحاني “إنتي تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً ، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب ، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك”.

وأضافت “اجلسي بينك وبين نفسك ، وأنا متأكدة يا هند إنك ستبكين كل آخر ليل”.

وتابعت البراهيم “انا بطلع شعري وانا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي واقول يارب اهديني، لكن انتي تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك”.