شاهد : تحذير خطير جداً .. "لكل المتزوجين" لاتفعل هذا الشيئ مع زوجتك وإلا ستصاب بهذة الأمراض الخطيرة...

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة حديثة وغريبة من نوعها أن نوم الزوجين في فراش واحد يمكن أن يعرضهما لخطر الإكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية وفقًا لما نقلته صحيفة الإندبندنت.وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ليدز البريطانية، وجدت أن 29% من الناس يلومون شركاءهم لعدم تمكنهم من النوم لفترة كافية طوال الليل، حيث يعاني بعض الأزواج من مشكلة الشخير التي قد تؤرق الطرف الآخر.

وأثبتت الدراسة أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل تنفسية، يمكن أن تتسبب في كثير من الأحيان إلى الطلاق، أو التفكير في الانتحار.

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ويمكن لقلة النوم أيضًا أن تؤثر على البشرة، حيث وجد الباحثون أن الذين يحصلون على نوعية رديئة من النوم يفقدون 30% من الماء خلال 72 ساعة.

وأضاف القائمون على الدراسة أن قلة النوم يمكن أن تزيد من فرص إصابة النساء بالشيخوخة المبكرة، فالنساء اللاتي يحظين بنوم كاف، تضعف لديهن فرص ظهور علامات جوهرية تدل على الشيخوخة.

ويقول الخبراء لا بدّ من إعادة النظر في خيارات النوم، كالنوم في غرفة منفصلة أو سرير منفصل عن الشريك الآخر.