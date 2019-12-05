الانتقالي يهدد بحرق حكومة هادي في المعاشيق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن هددت القوات التابعة للمجلس الانتقالي بمهاجمة قصر المعاشيق واعتقال اعضاء حكومة المرتزقة رغم انف السعودية . وقال ناطق ما يسمى المقاومة الجنوبية إن قواتهم ستحرق أي قوات لحكومة هادي تحاول التقدم بعد مديرية شقرة على ساحل أبين باتجاه عدن .

واضاف ان قواتهم ستهاجم قصر المعاشيق وتعتقل اعضاء الحكومة , مهددا بقتال أي قوة تحاول اعاقتهم حتى وان كانت قوات عربية في إشارة إلى القوات السعودية المتواجدة في عدن .

وجاء تهديد القوات التابعة للانتقالي إثر مهاجمة قوات تابعة لحكومة المرتزقة، مدينة احور بمحافظة أبين وقتلت احد قيادات الانتقالي في المديرية لتصل بعد ذلك مدينة شقرة الساحلية .

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