إسقاط ثالث طائرة تجسسية للعدوان في أقل من يوم

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الخليج 365 – جيزان
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية ،الخميس، طائرة تجسسية لقوى العدوان في جيزان هي الثالثة التي يتم إسقاطها في أقل من 24 ساعة.
وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان كانت تنفذ مهام عدائية شرق جحفان.
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