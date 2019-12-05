العدوان السعودي يواصل استهداف المدنيين في الحديدة وصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي استهداف ممتلكات المواطنين اليمنيين في محافظتي الحديدة وصعدة بالقصف الصاروخي والمدفعي والغارات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني بصعدة أن “العدوان قصف إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح ما أدى إلى إصابة إمرأة بجروح متفاوتة”، ولفت إلى أن “العدوان قصف بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية مناطق متفرقة من المديرية عينها”، وأضاف ان “طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم شن غارة على مديرية قطابر بذات المحافظة”.

وفي محافظة الحديدة، واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال مصدر أمني إن “قوى العدوان استهدفت بـ15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفت بقذائف الهاون حارة الضبياني بمديرية الحالي، ومشطت بالعيارات الخفيفة والمتوسطة باتجاه مدينة الشعب”،.

وأشار المصدر إلى أن”الغزاة والخونة استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا منازل المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة بالمدفعية”، وذكر أن “قوى العدوان أطلقت 9 قذائف هاون على قرية الكوعي بأطراف مديرية الدريهمي المحاصرة، كما استهدفت بأكثر من25 قذيفة وبمختلف العيارات المتوسطة والثقيلة ذات المدينة”.