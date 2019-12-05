شكرا لمتابعة خبر عن تحرك قوة عسكرية تابعة «للشرعية» عبر الخط الساحلي ومصادر تكشف عن الوجهة والمهمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادي مؤتمري رفيع : يكشف عن تحركات سعودية إماراتية لانعاش حزب المؤتمر ولملمة تشظيه .. ترتيبات مؤتمرية جديدة بين الاجنحة اللواء خصروف يوجه دعوة عاجلة للرئيس هادي ستقلب الموازين وتغير مسار المعركة و يفجر مفاجاة مدوية ويكشف بعض الأسرار العسكرية التي يكتمها الجيش الوطني وردنا الان : تفاصيل ماحدث بين الحماية الرئاسية و عناصر الانتقالي في أبين ومقتل قيادي انفصالي بارز جريمة تهز السعودية .. اعتداء واغتصاب فتاة وإحراق جثتها (تفاصيل صادمة)

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