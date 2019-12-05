الحزن يعم الأسرة الملكية وإعلان رسمي بشأنها ... اصابة زوجة ولي العهد بمرض خبيث في صدرها " صورة "

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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : تحذيرات هامة لكل المواطني

وأجبرت دوقة كورنوال على عدم الذهاب لمأدبة عشاء، مساء اليوم، في مكتبة لندن للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد الأمير ألبرت.

وظهرت كاميلا في وقت سابق من اليوم، مع زوجها الأمير تشارلز، خلال تواجدهما في الاحتفال بالذكرى العشرين لعيد زواجهما.