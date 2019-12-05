شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهاااام..بعد انتصارات قوات هادي في منطقة شقرا ..الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..بعد انتصارات قوات هادي في منطقة شقرا ..الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وهاااام..بعد انتصارات قوات هادي في منطقة شقرا ..الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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