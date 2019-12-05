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صنعاء - ياسمين الخيامي - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان

حملة سأبدأ_عامي_بخير لمرضى السرطان) بحفل فني، ومعرض توعوي وبازار خيري حضره عدد كبير من المهتمين والتجار والمتطوعيين

وفي كلمات التدشين ثمن المتحدثون الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لمكافحة #السرطان منوهين إلى أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة الوطن.

وألقى الأستاذ محمد محمد صلاح عضو مجلس أمناء المؤسسة كلمة رحب فيها بالحاضرين وأكد على أهمية الحملة كونها تفتح الباب لكل الخيرين وتمثل دعوة سنوية لكل أهل الخير في الداخل والخارج لمساعدة مرضى السرطان في ظل ما تمر به بلادنا من ظرف استثنائي يحتم علينا مزيداً من التعاون والتراحم.

الجدير بالذكر أن حملة ١- ١ سأبدأ عامي بخير هي حملة تنفذها المؤسسة سنويا بهدف حشد الجهود المجتمعية والرسمية لدعم مرضى السرطان في اليمن وتقوم الفكرة على التبرع والمساهمة بدخل أول يوم من كل عام لصالح مرضى السرطان.

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