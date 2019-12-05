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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قوات جبارة تباغت قوات الانتقالي ومعارك كسر عظم شرسة تدور الان في هذه المنطقة ومصرع قائد عسكري كبير وهذا هو الطرف المنتصر في المواجهات

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