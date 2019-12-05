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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..السعودية ترغم عيدروس الزبيدي على رفع الرأية البيضاء وترحيل هاني بن بريك وقائد الحزام الامني مع عائلاتهم الى خارج اليمن وهذا هو مصير الزبيدي ( صورة)

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