إعتصام مفتوح في المعافر تنديداً بجريمة إغتيال العميد الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن نشطاء وحقوقيون وشخصيات اجتماعية اعتزامهم تأسيس ساحة اعتصام في مدينة النشمة مديرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز، تنديداً بجريمة إغتيال قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن، عدنان الحمادي .

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وذكرت مصادر محلية، أن النشطاء باشروا بنصب بعض الخيام، الخميس، تمهيدا للاعتصام الذي سينفذونه ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة مع المواطنين والشخصيات الاجتماعية والمدنية .

ويطالب المعتصمون بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وكشف تفاصيل الجريمة الآثمة، معربين عن رفضهم الشديد لأي لجنة غير محايدة.

وأهاب الناشطون والحقوقيون بالجماهير من أبناء تعز عموما وأبناء المعافر خصوصا، المشاركة الفاعلة في الاعتصام، وحظور صلاة الجمعة يوم غدٍ في ساحة الاعتصام بمثلث الدائرية مدينة النشمة.

يأتي ذلك عقب أنباء عن تشكيل لجنة رئاسية أبرز أعضائها الحاضري، المتهم بالعداء لقائد اللواء 35، الأمر الذي مثل رفضا شعبيا لأعضاء اللجنة، معتبرين تشكيلها اغتيالا آخر للشهيد القائد عدنان الحمادي الذي قضى بحادثة اغتيال جبانة قبل يومين.