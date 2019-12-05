شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة.. تنظيم حفل ختامي وتكريمي لمشروعي مكافحة السرطان والمبادرات التطوعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

المهرة - الخليج 365

نظمت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، الاحتفالية الختامية والتكريمية لمشروع مكافحة السرطان وتقييم أفضل عمل تطوعي للفرق التطوعية التابعة للمؤسسة بالمديريات، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، ووكيل أول المحافظة، مختار محمد الجعفري، وبرعاية كريمة من المحافظ رئيس المجلس المحلي والرئيس الفخري لمؤسسة فينا خير، الشيخ راجح باكريت، وإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.



وفي الاحتفالية، عبر الأمين العام بالمجلس المحلي، سالم نيمر، عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية الختامية والتكريمية لمشروعي مكافحة السرطان والمبادرات التطوعية بالمديريات.

وأشاد بالمشاريع والأنشطة التي نفذها مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية بالمحافظة.

وأكد أن السلطة المحلية تشجع وتدعم جميع منظمات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها، كونها رديفة للدولة والأجهزة التنفيذية.

من جهته، أوضح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بالمهرة، فائز بلحاف، أن مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال والإنسانية، لها بصمات واضحة في العمل الخيرية والتنموي، متمنيا لها الاستمرار في عملها ومشاريعها.

ودعا السلطة المحلية أن تقديم الدعم المتساوي لكافة منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

من جانبها، تطرقت رئيسة مؤسسة فينا خبر للتنمية والأعمال والإنسانية، يسرى خوار، في كلمتها، إلى شرح عن مشروعي مكافحة السرطان والفعاليات التي رافقته، إضافة إلى الأنشطة التي نفذتها المبادرات التطوعية التابعة للمؤسسة.

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وأشارت إلى أن المؤسسة بتعاون أهل الخير تمكنت من إسعاف ست حالات إلى المكلا للفحص عن مرض السرطان والعلاج في مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، وحالتين تم تسفيرها إلى سلطنة عمان بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء تحت مظلة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

ولفتت إلى أنه وفي إطار مشروع مكافحة السرطان، تم التعاون في تسفير خمسة حالات إلى جمهورية مصر، وحالة إلى الهند.

وشكرت في ختام كلمتها السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، والأمين العام للمجلس المحلي والوكلاء ومدراء العموم وجمعية الأيادي البيضاء والشيخ البخيت سالم خوار، وكل الداعمين والمساهمين والمشاركين وإدارات وأعضاء المبادرات التطوعية في إنجاح مشاريع المؤسسة.

وتخلل الاحتفالية وصلتين فنية قدمتها زهرات فرقة الإبداع الفنية، وقصيدتين شعرية، نالت إعجاب الحاضرين.

وأعلنت مؤسسة فينا خير، المدراس الفائزة في مسابقة أفضل عمل توعوي عن السرطان، وحصلت مدرسة خديجة بنت خويلد بمحيفيف على المركز الأول، ومدرسة عبدالمنعم بنشطون على المركز الثاني، ومدرسة المجمع السعيد على المركز الثالث.

كما أعلنت المؤسسة أفضل ثلاث مبادرات تطوعية بالمديريات، ونالت المبادرة التطوعية بمديرية المسيلة على المركز الأول، ومبادرة مديرية سيحوت على المركز الثاني، ومبادرة مديرية الغيضة على المركز الثالث.

وتم تكريم الفائزين من المدارس والمبادرات بجوائز مقدمة من الشيخ البخيت سالم خوار.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تقديم دروع وشهادات شكر وتقدير لكل الداعمين والمساهمين والمشاركين في مشروعي مكافحة السرطان وإدارات المبادرات التطوعية.

حضر الفعالية مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمهرة، سمير مخبوت هراش، ومدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز بلحاف، ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان، ومدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد، ومدير عام مستشفى الغيضة المركزي، ونائبة مدير عام مكتب وزارة المياه والبيئة،إيمان سالم محاد، ومدير عام الشؤون المالية والإدارسية عدنان بادينار، وعضو فريق الأيادي البيضاء تحت مظلة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، سعيد محمد اليافعي، إدارات المدارس والمبادرات التطوعية.