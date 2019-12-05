شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من قوات الحزام الأمني حول المواجهات مع الحرس الرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرتها الكاملة على مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوبي اليمن). وأكدت عمليات قوات الحزام الأمني في بيان، مساء اليوم الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على جميع مناطق مديرية أحور عقب اشتباكات مع قوات الجيش الوطني. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت إلى انسحاب قوات الجيش الوطني الى منطقة شقرة الساحلية بأبين عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات. وكان قيادي في فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بأبين، قتل اليوم الخميس في مواجهات مع قوات من اللواء الأول حماية رئاسية بمديرية أحور التابعة لمحافظة أبين جنوبي البلاد.



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