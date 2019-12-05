شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لاسعار الصرف.. انهيار مرعب للريال اليمني امام الريال السعودي والدولار الامريكي مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الخميس، 5/ 12/ 2019. فيما يلي ينشر ""الخليج 365"" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: جديد "الخليج 365" Advertisements العاصمة صنعاء:

الدولار الأمريكي

شراء: 581 ريال

بيع: 583 ريال الريال السعودي

شراء: 153 ريال

بيع: 153.5 ريال عدن: الدولار الأمريكي

شراء: 589 ريال

بيع:593 ريال الريال السعودي

شراء: 155.3 ريال

بيع: 155.8 ريال



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