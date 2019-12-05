جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، أن المرتزقة قاموا بنقل المعتقلة سميرة مارش إلى سجن في مأرب ولم يراعوا حرمتها ولا معاناة أبنائها الثلاثة ومعاناة أهلها.

وقال المرتضى :” حاولنا بكل الطرق الإفراج عن ‏”سميرة حزام مارش” التي إختطفها المرتزقة من حزم الجوف منذ سنة ونصف.”

وأضاف المرتضى :” عرضنا على المرتزقة التبادل بأي أسير مقابل الإفراج عن المعتقلة لكن دون جدوى مؤكداً ان مشائخ الجوف عجزوا عن إقناع مليشيات الإصلاح بالإفراج عنها.

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كانت هذه تفاصيل خبر في تحد لكل القيم.. حزب الإصلاح يرفض الإفراج عن المعتقلة سميرة مارش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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