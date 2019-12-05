الحزام الأمني يستعيد أحور من ميليشيا الإصلاح ويدفع بتعزيزات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

اعلنت قوات الحزام الأمني سيطرتها الكاملة على مديرية أحور بمحافظة أبين، وتطهيرها من عناصر ميليشيا الإصلاح التي حاولت إجتياحها صباح اليوم .



وأكدت عمليات الحزام الامني بمعية قوات المقاومة وابناء القبائل السيطرة على جميع مناطق مديرية احور وانسحاب الطرف الاخر الى منطقة شقرة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

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ومنذ يومين اخترقت القوات اليمنية الغازية القادمة من مأرب والجوف والتابعة للشرعية وبشكل علني لاتفاق الرياض وبدأت تحركاتها العسكرية جنوبا للسيطرة على أبين وعدن .

وبالتزامن دفعت، قوات الحزام الأمني بتعزيزات كبيرة الى الخطوط الامامية في بمنطقة الشيخ سالم بمدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وقال مصدر عملياتي ان كتائب واليات عسكرية من اللواء الخامس بقيادة مختار النوبي والكتيبة الثالثة حزم بقيادة محمود الكلدي واللواء الثالث دعم واسناد بقيادة نبيل المشوشي قد وصلت مساء اليوم إلى الخطوط الامامية واتخذت مواقعها في خطوط الدفاع.

ويأتي تواصل التعزيزات تباعاً الى خطوط التماس مع ميليشيات الاخوان الارهابية التابعة لحزب الاصلاح بعد تقدم عدد من جحافلهم من محافظة شبوة يوم أمس واليوم في خرق واضح وصريح لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين ان القوات في أتم الجاهزية القتالية محذرين من أن اي تقدم لميليشيات الاصلاح سيقابل بالرد الفوري والعنيف حماية للاراضي الجنوبية والدفاع عن النفس.