رئيس الوزراء يوجه بشراء الاحتياجات الطارئة لشبكة المياه بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باعتماد شراء عدد من الاحتياجات الطارئة والأساسية وبشكل عاجل لشبكة المياه والصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن، لرفع مستوى خدمات المياه المقدمة للمواطنين وتحسين الوضع البيئي والصحي.



جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم في العاصمة المؤقتة بمحافظ عدن احمد سالم ربيع، حسبما نشرت وكالة سبأ الحكومية .

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وناقش اللقاء، الاحتياجات العاجلة لشبكة المياه والصرف الصحي .

ووجه رئيس الوزراء، وزارة المالية باعتماد وإستكمال إجراءات صرف التعزيز المالي بشكل عاجل لشراء ثلاثة مولدات لحقول المياه في بئر احمد وبئر ناصر، مع محولات الرفع الخاص بها، وبتكلفة مليون و235 الف و850 يورو، و ذلك لمساعدة المؤسسة في تشغيل أبار الحقول من اجل استقرار تموينات المياه للعاصمة المؤقتة عدن.

كما وجه رئيس الوزراء، بإستكمال إجراءات شراء عدد 6 سيارات لشفط مياه الصرف الصحي، و6 سيارات فاتح سدادات الصرف الصحي وبتكلفة تقديرية تبلغ مليار و600 مليون ريال، والتي ستساهم بشكل كبير في أعمال الصيانة والتشغيل لمنظومة الصرف الصحي في عدن.

وحث رئيس الوزراء محافظ عدن على ضرورة الإسراع بالرفع بالمشاريع التي ستساهم في حل مشكلة المياه والصرف الصحي، وعمل خطه وبرنامج عاجل لتصفية الخطوط وغرف التفتيش لشبكة الصرف الصحي.. مؤكدا أهمية معالجة تصريف مياه الأمطار وعمل الدراسات اللازمة وإنزال مناقصه عاجله لفتح قنوات تصريف مياه الأمطار والبدء بتنفيذها.