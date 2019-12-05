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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد أقل درجات الحرارة التي سجلت في بعض المناطق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، النشرة التنبيهية المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى رقم (5/12).
وبين المركز، أن "أقل درجات حرارة سجلت في بعض محطات الرصد الجوي صباح يوم الخميس الموافق 05/12/2019 م:
ذمار 4.0 عمران 5.0 صنعاء 6.0 السدة 7.8 اب 9.0
وأضاف أنه لا زالت المعلومات الرصدية وخرائط الطقس المختلفة السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على محافظات بلادنا الجبلية وأجزاء من الصحاري و الهضاب الداخلية.
حيث يتوقع أن تستمر الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء( وأجزاء من محافظات (الضالع ، اب وشبوة) وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه الأخوة المواطنين، قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل و الصباح الباكر.
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