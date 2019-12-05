"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الخميس، مواعيد إقلاع للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الجمعة الموافق 06 ديسمبر 2019م. كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0145 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره)

الوصول: 0615 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع :0715 صباحا. الوصول:0945 صباحا. رقم الرحله : 609 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1045 صباحا. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 854 خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0630 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1430 ظهرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0900 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 1530 عصرا. الوصول: 1800 مساء.

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