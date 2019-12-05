بالصور.. اجتماع استثنائي لمحلية المهرة وقيادات التربية يقر إدراج مطالبهم ضمن الموازنة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

المهرة - الخليج 365

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اليوم اجتماعا استثنائيا لقيادات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء مكاتب التربية بمديريتي الغيضة وحوف.

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وناقش الاجتماع - الذي حضره وكيلا المحافظة مختار بن عويّض الجعفري والشيخ صالح محمد عليان ومدير عام مكتب التربية والتعليم سمير مبخوت هراش ومدير عام مكتب الخدمة المدنية علي سالم شرية - مطالب المعلمين والأسباب التي أدت إلى إضرابهم عن العمل وتوقف الدراسة في بعض المدارس والبحث عن الحلول والمعالجات المناسبة.

وبعد نقاش مستفيض أقر الاجتماع إدراج حوافز للمعلمين والإداريين ضمن موازنة المحافظة لعام 2020م بحسب المؤهل والدرجة المعتمدة من الخدمة المدنية، وانتظام دفع مرتبات المعلمين المتعاقدين نهاية كل شهر أسوة بزملائهم الثابتين ، على أن تدرج الرواتب المتأخرة للأشهر الثلاثة التي وجه بها المحافظ ضمن الموازنة وتصرف بأثر رجعي وإعطاء الأولوية للموازنات التشغيلية الخاصة بالإدارة العامة وفروع المديريات والمدارس ورياض الأطفال وصرفها بصورة شهرية.

وأقر الاجتماع رفع الإضراب واستئناف الدراسة ومباشرة المعلمين عملهم، وكان الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر قد استهل الاجتماع بالتأكيد على اهتمام السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت بقطاع التربية والتعليم وحرصها على تسخير الإمكانيات للعملية التعليمية واستقرارها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.