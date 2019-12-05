رئيس الوزراء : المرحلة الحالية هي لترتيب الوضع وأعطاء الناس أملاً ببداية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

أكد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، أن المرحلة الحالية بحسب إتفاق الرياض هي لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية.



جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم وزراء المالية والنفط والكهرباء ومصافي وشركة النفط بعدن، لمناقشة عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة.

Advertisements

وأشار إلى أن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وبتوجيهات ودعم من رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين، والمساهمة في تطبيع الأوضاع .

وبحسب ما أوردته وكالة سبأ الرسمية، فقد أكد الاجتماع على أهمية تأهيل اكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية، للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بافضل الأسعار، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية.

كما تم استعراض عدد من الرؤى والأفكار لإعادة تفعيل دور مصافي عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية، وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع خاص لإقرار الآليات اللازمة لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها.

وقدمت شركة النفط في عدن خلال الاجتماع، عرض عن عملها في توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة الى حين الانتهاء من ضبط شروط المناقصات وإنزال مناقصات شفافة للاستيراد.