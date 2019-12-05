قافلة مساعدات غذائية وعيادات طبية متنقلة لإغاثة النازحين بالحديدة وتعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الحديدة تعز - الخليج 365

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم ، قافلة مساعدات غذائية وعيادات طبية متنقلة لإغاثة النازحين في منطقة تماس بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية غرب محافظة تعز ، ضمن برنامج الإستجابة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في الساحل الغربي اليمني.



وشملت المساعدات سلال غذائية متكاملة لكافة الأسر النازحة من القرى والتجمعات السكانية في منطقة البرح إلى منطقة الغليل.

فيما تولت ثلاث عيادات متنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها استقبال كافة الحالات المرضية في أوساط النازحين وأهالي القرى المجاورة.

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وثمن عاقل ومندوب النازحين الدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في إغاثتهم كمئات الألاف من النازحين والمحتاجين على طول إمتداد مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي.

مؤكدا أنهم اعتادوا على الهلال الأحمر الإماراتي كمصدر رئيسي للغذاء في ظل انقطاع السبل عنهم منذ نزوحهم إلى هذه المنطقة – الغليل – التابعة لمديرية موزع.

وفي السياق عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم باستمرارية المساعدات الغذائية ووصول العيادات المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية لهم مؤكدين أن صنيع الإمارات سيظل في الذاكرة ومن يشكر الناس لا يشكر الله.

يشار إلى أن دولة الإمارات، وعبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر ، تمد النازحين والأسر الأشد فقرا والمنكوبين والأسر المتظررة من المليشيات الحوثية ، بمساعدات غذائية متكاملة وفق مسح دقيق ومتجدد يشمل كافة المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي.

وأطلقت هيئة الهلال منتصف الشهر المنصرم حملة واسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالإنتشار مجددا في الساحل الغربي.

وتشمل الحملة مد القطاع الصحي في مختلف مديريات الساحل بالأدوية والمحاليل الطبية اللازمة وتسيير عيادات متنقلة إلى المناطق النائية البعيدة عن مراكز المديريات.