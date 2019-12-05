الحكومة تعتمد خمسة مليار ريال لمواجهة الإحتياجات الطارئة في خمس محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

ناقشت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك"، الإحتياجات محافظات عدن وتعز ولحج وابين والضالع, في ضوء نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في تلك المحافظات في اطار جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات, خصوصا في قطاعات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات وتعزيز الأمن والاستقرار تنفيذا لاستحقاقات اتفاق الرياض.



واستعرض محافظو عدن وتعز وابين ولحج والضالع امام المجلس أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والخدمات الملحة التي تلبي احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة, حيث وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بشأن تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع .

وأقر مجلس الوزراء اعتماد 5 مليار ريال لتمويل التدخلات في المحافظات الخمس، بما يسهل قيام السلطات المحلية بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين.

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كما اعتمد المجلس 300 مليون ريال كتعويضات للمتضررين من أثار السيول التي اجتاحت محافظة لحج مؤخرا وتسببت بانهيار وتضرر عدد من المنازل السكنية وجرف وطمر الأراضي الزراعية.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الإدارة المحلية الى مصفوفة الإجراءات الحكومية الطارئة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بشكل عاجل والتي سيكون لها أثرا ملموسا على حياة الناس, خصوصا في مجال الإصحاح البيئي والتدخلات الصحية.. مشيرا بهذا الخصوص الى ان الحكومة بدأت حملة نظافة واسعة لإزالة مئات الآلاف من أطنان القمامة والمخلفات المتراكمة في أحياء وشوارع مدينة عدن .

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الصحي, في ضوء التقارير عن انتشار حمى الضنك .. مؤكدا ان الوضع تحت السيطرة وان الوزارة اتخدت كافة التدابير لاحتواء هذه الامراض .

كما اطلع المجلس على تقرير الحملة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار والجودة في الأسواق، وشدد على ضرورة استمرارية هذه الحملات.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الثروة السمكية الى تقرير حول مطالب أبناء ارخبيل سقطرى في زيادة الرحلات المجدولة أسبوعيا لطيران اليمنية بما يخفف من معاناة السكان.. ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة بالجلوس مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى لحل هذه الإشكالية بشكل عاجل.

ووافق مجلس الوزراء على خطة المرأة والأمن والسلام المقدمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهادفة الى تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات في مواقع صنع القرار.