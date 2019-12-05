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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات جديدة عن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
طهران صنعاء - الخليج 365
كشفت وسائل الإعلام، عن معلومات جديدة بشأن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين.
وذكرت المصادر، أن السفينة التي ضبطت يوم أمس في قاع البحر العربي، كان على متنها 28 شخصًا، وهم خبراء إيرانيون اتضح أنهم من الحرس الثوري الإيراني، كانوا يقصدون اليمن، من أجل الدعم الفني للصواريخ البالستية والطيران المسير وتركيبها.
وتحدثت المصادر ذاتها، أن السفينة كان على متنها قطع صواريخ بالستية وألغام ومتفجرات ومادة تي إن تي شديدت الانفجار وطائرات مسيرة، متجهة إلى الحوثيين.
وبحسب الاتفاق الذي ابرم بين محمد عبد السلام والمرشد الإيراني في منتصف الشهر الماضي على مهاجمة السعودية، أنه سيتم استقبال السفينة من قبل زوارق اصطياد قبالة جزيرة كمران عقب دخولها للمياه الإقليمية اليمنية.
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