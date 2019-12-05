اخبار الخليج / اخبار اليمن

معلومات جديدة عن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين 

0 نشر
طهران صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات جديدة عن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

معلومات جديدة عن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين 

طهران صنعاء - الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام، عن معلومات جديدة بشأن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين. 

Advertisements

وذكرت المصادر، أن السفينة التي ضبطت يوم أمس في قاع البحر العربي، كان على متنها 28 شخصًا، وهم خبراء إيرانيون اتضح أنهم من الحرس الثوري الإيراني، كانوا يقصدون اليمن، من أجل الدعم الفني للصواريخ البالستية والطيران المسير وتركيبها.

وتحدثت المصادر ذاتها، أن السفينة كان على متنها قطع صواريخ بالستية وألغام ومتفجرات ومادة تي إن تي شديدت الانفجار وطائرات مسيرة، متجهة إلى الحوثيين. 

وبحسب الاتفاق الذي ابرم بين محمد عبد السلام والمرشد الإيراني في منتصف الشهر الماضي على مهاجمة ، أنه سيتم استقبال السفينة من قبل زوارق اصطياد قبالة جزيرة كمران عقب دخولها للمياه الإقليمية اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات جديدة عن السفينة التي على متنها أسلحة إيرانية للحوثيين  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا