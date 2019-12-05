عـــاجل : اشتباكات عنيفة بين قوات الحماية الرئاسية ومليشيا الانتقالي على مدخل عدن ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الحماية الرئاسية مليشيا المجلس الانتقالي في عدن، وذلك بعد أن منعت الأخيرة القوات التابعة لحكومة هادي دخول العاصمة المؤقتة قادمة من اتجاه محافظة أبين. جديد "الخليج 365" Advertisements وذكرت مصادر محلية ان قوات من الانتقالي نصبت نقاط على مداخل عدن ومنعت قوات الحماية الرئاسية القادمة من أبين دخول العاصمة المؤقتة. وأضاف المصدر ان قيادة قوات التحالف العربي بعدن أصدرت أوامر لقوات الانتقالي برفع حواجزها من على الطريق بين أبين وعدن وعدم عرقلة دخول القوات الحكومية، وهو الأمر الذي تم وبدأت بالانسحاب من بعض المواقع ورفع بعض النقاط والسماح لقوات الحماية الرئاسية بالدخول إلى مدينة عدن.

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