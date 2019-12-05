شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل توترات عسكرية في أبين ..قائد قوات الحزام الأمني يغادر العاصمة عدن إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر ظهر يوم الخميس قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد صوب العاصمة المصرية القاهرة. وقالت مصادر في مطار عدن الدولي إن السيد غادر العاصمة المؤقتة برفقة كافة أفراد أسرته صوب العاصمة المصرية القاهرة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت المصادر إلى أن السيد وصل إلى المطار برفقة عدد من أفراد أسرته حيث غادر لاحقا على متن طيران اليمنية . ولم تعرف أسباب المغادرة المفاجئة للسيد لعدن لكنها تأتي وسط تقدم لقوات الجيش صوب عاصمة المحافظة .



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