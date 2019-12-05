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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" بلباس مغري جدا...وصلة رقص جريئه لإيفانكا ترامب مع مسؤولين عرب

جديد اب برس :

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دت إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلة رقص على أنغام شعبية في زيارتها الي قامت بها في المغرب.وانتشر مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة فقد ظهرت إيفانكا ترامب، وهي تؤدي رقصاتها مع مسؤولين أمريكيين ومغاربة.وكانت إيفانكا قد وصلت المغرب الأربعاء الماضي في زيارة للبلاد بهدف الترويج لبرنامج يهدف لمساعدة النساء في الدول النامية.يذكر أنه قد انتشرت حالة من الجدل الأيام الماضية ، حيث قامت سيدة مغربية بتقبيل يد إيفانكا ترامب، ، خلال زيارتها الأخيرة للمغرب.وقالت عائشة الرقيب (59 سنة) وهي من قرية في ضواحي "سيدي قاسم"، إن "تقبيل يد "إيفانكا" ليس عيبًا ولا حرامًا، بل تعبير مني على الاحترام الذي علمنا إياه آباؤنا"، خاصة وأنها أهدتها هي و5 نساء أخريات وسامًا شرفيًا، ما دفعها للإعلان بأنها ونساء القرية سيعملن على إنشاء جمعية خاصة بتربية البقر.وأضافت السيدة المغربية في مقابلة تليفزيونية، أن "إيفانكا" فاجأتها حين أقبلت وعانقتها، فردت على المبادرة بأحسن منها وقبلت يدها، لأن هذه من عادات بناء أبناء البادية الذين يردون بالأفضل.