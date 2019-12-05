شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأه صادمه : دولة خليجية من أسوأ مدن العالم لعام 2019 ... اليمن ليست الأسوأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأه صادمه : دولة خليجية من أسوأ مدن العالم لعام 2019 ... اليمن ليست الأسوأ

جديد اب برس : صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض. ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements لعیش فیھا لعام 2019.

شمل الاستطلاع أكثر من 20 ألف وافد، و82 مدینة حول العالم.

اللافت في التقریر إنھ لم یذكر الیمن بین ھذه القائمة، وصنف الكویت أسوا مدینة في العالم یمكن العیش فیھا ، إلى جانب

وجود ثلاث مدن أمیركیة ضمن أسوأ 10 شملھا التقریر.

وقد استند المسح إلى عدة معاییر مثل بیئة العمل، نوعیة المعیشة الحضریة، وتكالیف العیش في المناطق المستھدفة.

ھذه قائمة بأسماء المدن الأسوأ في العالم:

1 -الكویت، الكویت

حلت الكویت في المرتبة الأخیرة أي 82 ،وأعرب وافد بریطاني عن استیائھ الشدید من ساعات العمل الطویلة، وأیام العمل

الستة في الأسبوع، فضلا عما وصفھ بـ"تعامل الكویتین مع الأجانب"، خاصة من ذوي الدخول المنخفضة.

2 روما، إیطالیا

الثانیة في العالم، والأولى أوروبیا من حیث سوء العیش فیھا.

یقول وافد تركي إن من الصعب الحصول على وظیفة في روما. بینما یقول آخر إسباني إن "تكلفة المعیشة عالیة والرواتب

منخفضة بشكل عام".

3 -میلان، إیطالیا

أداء المدینة ضعیف في مؤشر حیاة العمل الحضریة. وھي أسوأ مدینة في العالم من حیث الرضا الوظیفي. وشكا مغترب

ألماني من "التوازن السیئ بین الدخل وتكلفة المعیشة"، حسب التقرير لعیش فیھا لعام 2019.شمل الاستطلاع أكثر من 20 ألف وافد، و82 مدینة حول العالم.اللافت في التقریر إنھ لم یذكر الیمن بین ھذه القائمة، وصنف الكویت أسوا مدینة في العالم یمكن العیش فیھا ، إلى جانبوجود ثلاث مدن أمیركیة ضمن أسوأ 10 شملھا التقریر.وقد استند المسح إلى عدة معاییر مثل بیئة العمل، نوعیة المعیشة الحضریة، وتكالیف العیش في المناطق المستھدفة.ھذه قائمة بأسماء المدن الأسوأ في العالم:1 -الكویت، الكویتحلت الكویت في المرتبة الأخیرة أي 82 ،وأعرب وافد بریطاني عن استیائھ الشدید من ساعات العمل الطویلة، وأیام العملالستة في الأسبوع، فضلا عما وصفھ بـ"تعامل الكویتین مع الأجانب"، خاصة من ذوي الدخول المنخفضة.2 روما، إیطالیاالثانیة في العالم، والأولى أوروبیا من حیث سوء العیش فیھا.یقول وافد تركي إن من الصعب الحصول على وظیفة في روما. بینما یقول آخر إسباني إن "تكلفة المعیشة عالیة والرواتبمنخفضة بشكل عام".3 -میلان، إیطالیاأداء المدینة ضعیف في مؤشر حیاة العمل الحضریة. وھي أسوأ مدینة في العالم من حیث الرضا الوظیفي. وشكا مغتربألماني من "التوازن السیئ بین الدخل وتكلفة المعیشة"، حسب التقرير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأه صادمه : دولة خليجية من أسوأ مدن العالم لعام 2019 ... اليمن ليست الأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.