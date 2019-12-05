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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : (تفاصيل طارئة) قوات الحماية الرئاسية تحقق هذه الانتصارات الضخمة ... تطورات عسكرية متسارعة على مشارف العاصمة عدن

أفادت مصادر عسكرية أن وحدات من قوات الحماية الرئاسية تمكنت من دخول مدينتي أحور وشقرة في محافظة أبين عقب مواجهات مع مليشيات “الانتقالي”.

وبحسب المصادر فان قوات الحماية الرئاسية دخلت أحور وشقرة، صباح اليوم، في طريقها إلى عدن، عقب مواجهات مع مليشيات “الحزام الأمني” التابع للإمارات، أسفرت عن مقتل قيادي موالي للانتقالي وعدة جرحى.

جديد اب برس :

صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

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المصادر نفسها اوضحت ان مليشيات الانتقالي حاولت منع قوات الحماية الرئاسية من المرور إلى شقرة أثناء توجهها صوب العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لـ “اتفاق الرياض”.

وقالت تلك المصادر انه خلال اليومين الماضيين عززت مليشيات الانتقالي انتشارها في محافظة أبين، لمنع مرور القوات الحكومية، في محاولة للتنصل عن تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت قوات تابعة للحماية الرئاسية قد وصلت إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة في وقت سابق، قدرت بنحو خمسين دورية عسكرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية، وتوقفت لبضع ساعات في المدينة قبل أن تتحرك باتجاه أبين للوصول إلى عدن.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القوات ستتمركز في القصر الرئاسي بعدن، تنفيذاً للملحق العسكري لاتفاق الرياض.