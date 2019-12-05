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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحفي سعودي يفجر مفاجأة مزلزلة ''لابن سلمان'' ويكشف معلومات خطيرة بشان إغتيال "جمال خاشقجي" ستربك العالم باكملة .. شاهد

كشفت شبكة إيه بي سي إن، تفاصيل القبض علي صحفيين سعوديين مثليين طلبا اللجوء في أستراليا بعد تعرضهما للتهديد داخل السعودية.

وحسب محامية المثليين، فأنه تم توقيف الصحفيين لأسابيع بمركز توقيف المهاجرين بعد وصولهم في منتصف الشهر الماضي بتأشيرة سياحية، لكن مسئولي الجمارك بالمطار تنبهوا لهما وتم توقيفهما.

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صحفي سعودي يفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" ويكشف معلومات خطيرة بشان إغتيال "جمال خاشقجي" ستربك العالم باكملة .. شاهد

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وقال المحامية أليسون باتيسون، أنهما طلبا اللجوء لأن البلد آمن للمثليين.

وكشف أحد الصحفيين أنه كان يعمل داخل وزارة الإعلام السعودية، وكان يساعد وسائل إعلام دولية زائرة للسعودية، مؤكدا إنه وصديقه تعرضا لضغوط من السلطات بعد تسريب مستندات حساسة لوسائل إعلام أجنبية.

وقال إنه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تعرضا لحملة قمع واسعة شنتها السلطات، بعد استدعائه إلي سجن قرب الرياض، مضيفا أن السلطات لمحوا أنهم يعرفون علاقته بزميله وطلبوا منهم ترك العمل فورا مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وقالت المحامية أن صحفي منهم تلقي اتصالا من قريب قال له إنه يعرف بأمرهما وعلاقتهم المثلية وإنه في حال عدم إنهائها سيتعرض شريكه للقتل، ثم توالت اتصالات منفصلة من الشرطة التي طلبت منهما الحضور للاستجواب، ما دفعهما لاتخاذ قرار الهرب.