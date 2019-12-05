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صنعاء - ياسمين الخيامي - كاتب سعودي مقرب لـ"الديوان الملكي" يفجر مفاجاة مزلزلة ويتجاوز الخطوط الحمراء ويكشف عيوب أهم قرار لـ"بن سلمان" مع النساء

تجاوز كاتب سعودي مقرب من الديوان الملكي، الخطوط الحمراء، وكشف عيوب أهم قرار اتخذه ولي العهد محمد بن سلمان، لصالح النساء في عصر الانفتاح بالسعودية الجديدة.



وانتقد الكاتب محمد الأحيدب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، التسرع في قرار قيادة النساء، بسبب الكوارث المتمثلة في عشرات الحوادث الغريبة.

وقال "الأحيدب": "خلال أسبوع عشرات الحوادث لسيارات نساء اقتحمن سور منزل أومطعم أوحلاق وأحدثها رجوع ريوس سبب انقلاب ثلاث سيارات بريئة".

وأضاف الكاتب: "نعم حوادث الرجال كثيرة، لكن هنا نتحدث عن حوادث سببها دعس دواسة وقود بدل فرامل أو ارتباك وعدم تحكم، هل استعجلنا التدريب أم الترخيص؟ بسبب اندفاع متعصب لغاية بررت وسيلة".

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وأثارت تغريدة الكاتب السعودي البارز حالة من الجدل على موقع "تويتر"؛ إذ أيده الرجال في طرحه أن قرار منح النساء حق القيادة خاطئ، بينما هاجمته النساء لمعارضته سياسة المملكة الجديدة.

يذكر أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أصدر سلسلة قرارات منح بموجبها النساء حقوقًا كثيرة، على رأسها قيادة السيارات، وعدم الالتزام بارتداء العباءة كزي رسمي، والعمل في وظائف الرجال.