شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. كشف اسرار خطيرة.. هكذا اغتيل العميد ''الحمادي'' على يد خلية اجرامية (الاسماء + التفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. كشف اسرار خطيرة.. هكذا اغتيل العميد ''الحمادي'' على يد خلية اجرامية (الاسماء + التفاصيل )

بعد حملة ممنهجة وتضليل اعلامي كبير لاخفاء المجرمين الحقيقين ، تكشفت الحقائق التي كان يراد لها ان تبقى مخفية حول قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي ، حيث كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة مختلفة عن التي نقلها نشطاء الإخوان للإعلام في الدقائق الأولى لحادث اغتيال العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وأول الحقائق أنه قُتل داخل منزله بمسقط رأسه في مديرية المواسط جنوبي محافظة تعز، وليس في الطريق العام أمام المنزل، وأنه كان يتواجد معه أقاربه المنتمون للإخوان المسلمين.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل..الرئيس هادي يتلقى قبل قليل سر عسكري خطير سيغير المعادلة ويقلب الامور رأسا على عقب ..وفضيحة مدوية عن النيران الصديقة( تقاصيل طارئة )

رجل دين يتشدد في عقوبة الزنا ويعتبرها جريمة كبرى..لكنه يقع في المحظور ويقيم علاقة اثمة مع امرأة متزوجة..شاهد كيف كان عقابه الصارم ( صورة )

رجل دين يتشدد في عقوبة الزنا ويعتبرها جريمة كبرى..لكنه يقع في المحظور ويقيم علاقة اثمة مع امرأة متزوجة..شاهد كيف كان عقابه الصارم ( صورة )



صحفي سعودي يفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" ويكشف معلومات خطيرة بشان إغتيال "جمال خاشقجي" ستربك العالم باكملة .. شاهد

كاتب سعودي مقرب لـ"الديوان الملكي" يفجر مفاجاة مزلزلة ويتجاوز الخطوط الحمراء ويكشف عيوب أهم قرار لـ"بن سلمان" مع النساء

ورد للتو.. قناة الجزيرة تفجر فضيحة من العيار الثقيل عن ''الأمارات'' بشأن خطر يهدد المصالحة الخليجية .. شـاهـد

Advertisements

جريمة بشعة صدمت كل اليمنيين في الداخل والخارج..شاب يمني يمارس الرذيلة بالاكراه مع مراهقتين ( 16 و13 سنة ) من دولة مجاورة داخل المسجد ( صورة صادمة )

هل تذكرون رحمة حجير التي اكدت ان صالح لا يزال حي يرزق..رسميا قيادي حوثي كبير يحدد مكان صالح ويؤكد المكان الذي يتواجد فيه صالح تحت الحراسة المشددة

غازلها في "شارع الحب " واستجابت لكلماته الغزلية وحددت له موعد ...لن تصدق ماذا كان بانتظار الشاب من مفاجئة صعقته وجعلته يبكي ويذرف الدموع مثل النساء

مشروب طبيعي ولذيذ وتستطيع اعداده بنفسك..تناوله قبل او بعد اي وجبة او حتى على الريق وسينهي العجز الجنسي ويجعلك فحل كالثور ويشفيك من هذا المرض الخطير

وفق مصادر نيوزيمن، فإن العميد الذي عاد إلى منزله في “يافوق” بني حماد، من عدن بعد رحلة علاجية تلقى طلباً من أقاربه الإخوان، لزيارته والإطمئنان عليه، واتفقوا على اللقاء أول من أمس 2 ديسمبر للمقيل معاً.

وجاء كل من "مُصطفى عبدالقادر" ابن عم العميد الحمادي، وهو ناشط إخواني منذ زمن طويل في المنطقة، و"عبده مقبل" ابن عم العميد الحمادي وهو متزوج من شقيقته أيضاً، وثالثهم شقيقه الأصغر جلال محمد الحمادي.

وكان جلال عاد من رحلة إلى تعز بقي فيها قرابة خمسة أشهر بترتيب من “مصطفى عبدالقادر”، بحُجة العلاج، وتربط جلال بمصطفى علاقة من وقت مبكر، وهو خريج معاهد معلمين، وجميعهم كانوا مرتبطين بالقائد الإخواني “رئيف اليوسفي” الذي بقي إلى جوار العميد وقاتل معه ضد الحوثي ولكنه متمسك بولائه وانتمائه للإخوان، رغم الحرب التي شنها الإخوان على الحمادي واللواء 35 خلال العامين الماضيين.

وخلافاً لكل الروايات التي أعلنها الإخوان عقب الحادثة مباشرة، فلم يكن بين عدنان وجلال أي خلافات عائلية، لكنهما لا يتفقان في الآراء، ويتهم أتباع العميد شقيقه جلال بالحقد ضد توجهات عدنان.

وحتى الآن لم يعلن عن تفاصيل ما حدث داخل منزل الحمادي، عدا عن سماع صراخ النساء بعد إصابة العميد بثلاث طلقات من مسدس مكرويف ظهر بيد “جلال”، الذي أصابته الحراسة ولكن بعد فوات الأوان.

وتربط العميد عدنان بشخصيات الإخوان علاقات عائلية متعددة، وذكرت المصادر علاقته بـ”رئيف اليوسفي” و“مصطفى عبدالقادر”، ذاكرة أنه في العام 2014 أقنعا الحمادي بضرورة تسكين ابنه “زكريا” في السكن الطلابي التابع لجمعية "بناء" التابعة للإخوان، وعندما اكتشف الحمادي أن ولده يخضع لدورات مكثفة لتلقي منهج الإخوان أخرجه منها، ثم تزوج زكريا بابنة مصطفى ضمن العلاقات الاجتماعية العائلية، وأن الحمادي كان يراهن على قدرته في التأثير على مقربيه من الإخوان، رغم أنهم لم يكونوا يخفون تأييدهم لتوجهات جماعتهم ضد اللواء 35 وقائده.

وشاركوا في حملات تشويه وتحريض ضد الحمادي واتهموه بعدة تهم، منها: العمالة للإمارات، والعلاقة بـ”طارق صالح” في الساحل الغربي، و“الانتقالي” في عدن. وكان مصطفى يتحدث عن انزعاجه من تقريب الحمادي لشخصيات محسوبة على المؤتمر، ويتهمه بخيانة مبادئ ما يطلقون عليها ثورة فبراير.