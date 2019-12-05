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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف دورة تدريبية لا اعضاء شبكة الحماية المجتمعية بمديرية الحزم

أقام المركز الاجتماعي للنازحين بالجوف دورة تدريبية لأعضاء شبكة الحماية المجتمعية بمديرية الحزم والتي تعد من الانشطة التي يقوم بها المركز إلى جانب جلسات التوعية المجتمعية كما يقدم المركز العديد من الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية .

وتهدف الدورة إلى تأهيل ممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع والناشطين وتسهيل التعاون فيما بينهم بما يحقق المصلحة والرفاه المجتمعي للنازحين والمجتمع المضيف ويسهل تقديم الخدمات لهم ويعزز العلاقة بين المركز الاجتماعي للنازحين والجهات والمناطق التي يمثلونها ويرسخ ثقافة العمل الطوعي وتقديم خدمات الحماية للنازحين .

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وعبر المشاركين عن ارتياحهم لمثل هذه الدورات التي ستسهم في تحسين أوضاع النازحين وتسهيل التنسيق والوصول بين الأسر النازحة والمركز الاجتماعي للنازحين .