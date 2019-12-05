“وليّ العهد يقول لك عليك تحمّل النتائج”.. تفاصيل مكالمة وبخ فيها عادل الجبير سعد الحريري والأخير ينفي:”لم يحدث”

بعد الضجة الواسعة التي أحدثها الأمر في لبنان، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، ما أورده الصحافي سركيس نعوم في مقال له نشر أمس الأربعاء في صحيفة “النهار” حول اتصال الحريري بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيّة عادل الجبير.

وقال بيان صادر اليوم الخميس عن المكتب الإعلامي للحريري إن الصحافي سركيس نعوم أورد في مقال منشور بعدد جريدة “النهار” بالأمس أنّ الحريري اتّصل بالجبير.

وفي خلال حديثه معه، طلب منه الاستفسار عن إرشادات ومواقف وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان جواب الجبير إن “وليّ العهد يقول لك عندما كنت عنده وأبلغته اعتزامك ترشيح ميشال عون للرئاسة اعترض على ذلك، فأجبته أنّك ستنتخبه وأنّك ستكون مسؤولاً عن نتائج ذلك، وعليك الآن أن تتحمّل نتائج هذا الموقف”.

وأكّد المكتب الإعلامي للحريري أن ” هذا الاتصال لم يحصل، وكل ما ورد في الحوار المتخيل المزعوم ليس صحيحاً على الإطلاق، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة”.

وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري دعمه لرجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، مؤكدا أنه لن يشارك بها.

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وقال الحريري في تصريحات صحفية نقلها موقع “المستقبل ويب”، عقب لقاء بين الحريري ووليد جنبلاط “أنا أدعم سمير الخطيب، لكن تبقى بعض التفاصيل، ولن أشارك في الحكومة”.

وفي وقت سابق، حث رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان سعد الحريري، الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن الحريري، في بيان له، أنه متمسك بقاعدة “ليس أنا، بل أحد آخر” لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات.

وكان مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد قد صرح في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الانسحاب من رئاسة الحكومة الجديدة هو سابقة، لأن التوقيت جاء قبل التكليف وليس بعده.