اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تتصدى لهجمات الحوثي في حيس والتحيتا بالحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تتصدى لهجمات الحوثي في حيس والتحيتا بالحديدة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

المشتركة تتصدى لهجمات الحوثي في حيس والتحيتا بالحديدة 

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجمات مليشيات الحوثي على مواقعها شرق وشمال مدينة حيس بالتزامن مع تصديها لهجوم آخر شنته المليشيات على مواقع القوات في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. 

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال عملية التصدي للهجمات التي شنتها المليشيات مخترقةً بها الهدنة بشكل متكرر ومتصاعد.

 وأضافت المصادر ان العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المليشيات في كلاً من شرق وشمال حيس ومنطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا.

 هذا وتستمر مليشيات الحوثي في تلقي الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح وعاجزة عن إحراز اي تقدم حتى في ضل الهدنة الأممية التي تخترقها بهجمات متكررة والتي تتصدى لها القوات المشتركة بكل استبسال وصمود.   

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تتصدى لهجمات الحوثي في حيس والتحيتا بالحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا