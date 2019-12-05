اغتيال مسؤول أمني في شبوة واشتباكات في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

لقي مدير أمن مديرية الروضة بمحافظة شبوة، مجاهد باعوضة، اليوم الخميس، مصرعه أثر كمين نصب له وسط المديرية.

وقالت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة اطلقت وابلا من الرصاص على مدير أمن مديرية الروضة اثناء مروره بطقم في جولة الحراج، مما أدى إلى مقتله مع أحد مرافقيه اثر انقلاب الطقم، مشيرة الى فرار المسلحين عقب تنفيذهم لعملية الاغتيال .

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت، صباح اليوم الخميس، بين عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي واخرى تابعة لحكومة هادي في مديرية أحور، على خلفية التعزيزات الأخيرة التي ارسلتها مليشيات حزب الاصلاح الى المحافظة.

وذكرت مصادر محلية ان الاشتباكات أدت إلى مقتل نائب رئيس المجلس الانتقالي في المديرية كما وقعت إصابات من الطرفين.

وتشهد المحافظات الجنوبية تصعيد أمني كبير، حيث ارتفعت حدة الاغتيالات في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها السعودية والامارات، كما زادت حدة التوتر بين فصائل المرتزقة والقبائل اليمنية الرافضة للتواجد الاجنبي في اليمن.