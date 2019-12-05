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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة بشعة صدمت كل اليمنيين في الداخل والخارج..شاب يمني يمارس الرذيلة بالاكراه مع مراهقتين ( 16 و13 سنة ) من دولة مجاورة داخل المسجد ( صورة صادمة )

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