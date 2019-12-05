شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون رحمة حجير التي اكدت ان صالح لا يزال حي يرزق..رسميا قيادي حوثي كبير يحدد مكان صالح ويؤكد المكان الذي يتواجد فيه صالح تحت الحراسة المشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون رحمة حجير التي اكدت ان صالح لا يزال حي يرزق..رسميا قيادي حوثي كبير يحدد مكان صالح ويؤكد المكان الذي يتواجد فيه صالح تحت الحراسة المشددة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون رحمة حجير التي اكدت ان صالح لا يزال حي يرزق..رسميا قيادي حوثي كبير يحدد مكان صالح ويؤكد المكان الذي يتواجد فيه صالح تحت الحراسة المشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.