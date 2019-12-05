وزير الصحة يعلن توزيع سيارات إسعاف لثلاث محافظات

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم الخميس، توزيع سيارات إسعاف لمحافظات عدن وتعز والحديدة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية. وتم تدشين عملية توزيع سيارات الإسعاف المجهزة والبالغ عددها 16سيارة المخصصة للمحافظات الثلاث في العاصمة المؤقتة عدن. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ". وأشار إلى أن الوزارة باشرت أمس بتوزيع عدد من سيارات الإسعاف لمحافظات الجوف وسيئون وصعدة وشبوة ومديرية نهم بصنعاء. وأوضح وزير الصحة العامة والسكان، بان الوزارة رفعت تقريراً عن الاحتياجات الأساسية للمجمعات الصحية بعموم مديريات عدن، بناءً على طلب مركز الملك سلمان للاغاثة، والذي يتضمن التجهيزات والمستلزمات الإنشائية والأدوية والنفقات التشغيلية الخاصة بها بما يمكنها من تحسين الخدمات للمواطنين.



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