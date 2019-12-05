شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صحيفة عالميه تفاجئ الجميع وتكشف بالاسم عن منفذ جريمة اغتيال خاشقجي .. وتعلن هذا هوالملك القادم لـ ''السعودية'' والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صحيفة "يوأس توداي" أنه يتعين تعليق دم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في رقبة ملك السعودية السابق، حال فلت ولي عهد الملك الحالي من الملاحقات القضائية ومحاسبة الجاني الحقيقي.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان “في ظل وفاة جمال خاشقجي المال صوته أعلى من الجريمة” إن هذا “منطق مقنع جدا” مع أن السعودية في ظل محمد بن سلمان اختارت لأن تعمل كدولة منبوذة ويجب أن تكون هناك تداعيات والحالة هذه. وقالت إن محمد بن سلمان، 34 عاما المتهور والطموح، قدم نفسه كمصلح ولك نظامه شن حربا قاسية (وغير ناجحة في اليمن) وسجن وعذب المعارضين له واختطف رئيس الوزراء اللبناني وقاد حملة حصار ضد قطر، الحليفة القوية للولايات المتحدة. وسمح محمد بن سلمان، إن لم يأمر بلطيجيته لجر خاشقجي المواطن السعودي المقيم في أمريكا إلى القنصلية السعودية في تركيا وقتلوه.

وأضافت "يوأس توداي" في افتتاحيتها التي ترجمتها "القدس العربي" : ولم تساعد إدارة دونالد ترامب بل نظرت إلى الجانب الآخر رغم تقييم سي آي إيه من أن ولي العهد هو الذي أمر بعملية الإغتيال. وفي تقرير أصدرته الأمم المتحدة جاء فيه إنه “من غير المحتمل أن تكون عملية بهذه قد تمت ونفذتا بدون علم ولي العهد، على الأقل بالحد الأدنى. وعملية إجرامية الطابع بهذا النوع استهدفت خاشقجي”. وقالت الصحيفة إن السعوديين قاموا باستعراض من خلال وضع 11 شخصا اتهموا بالجريمة أمام المحكمة إلا أن إجراءات المحاكمة سرية ومستمرة منذ أشهر.

جديد الخليج 365:

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ومن بين المتهمين حارس بن سلمان الشخصي وقائد العملية ماهر المطرب والطبيب صلاح الطبيقي الذي قام بتقطيع جثة الصحافي. وقال الطبيقي في تسجيل قبل العملية “يمكن تقطيع الأطراف بسهولة لا مشكلة” ولا يزال بدون تهمة المستشار الخاص لمحمد بن سلمان، سعود القحطاني الذي تقول سي آي إيه أنه هو الذي أشرف على العملية. وتشير الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب يتصرف وكأن جريمة القتل لم تحدث أبدا، وكال الثناء على ولي العهد في قمة الدول العشرين. وسيكون صهره جارد كوشنر من بين الحاضرين في المؤتمر الذي سيعقد ما بين 29- 31 تشرين الأول (أكتوبر). وحاول بن سلمان تحمل المسؤولية عن جريمة القتل من ناحية أنها حدثت في ظل حكمه ونفى أن يكون من أمر بها. وهذا ليس كافيا “يجب ألا يسمح باختفاء اللطخة عن ملك المستقبل”.